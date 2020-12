Augusta, positivi tra i dipendenti dell'Autorità portuale: uffici chiusi

Casi di positività tra il personale dipendente d' Autorità di Sistema Portuale di Augusta.

La comunicazione, datata ieri, è stata pubblicata sul sito ufficiale a firma del dirigente, Davide Romano, comunica anche la "chiusura temporanea delle sedi di Augusta e di Catania, al fine di sottoporre gli uffici ad adeguato processo di sanificazione".

Tutto il personale dipendente è stato invitato a sottoporsi al tampone, per il riscontro di eventuali ulteriori contagi.

"Gli uffici saranno riaperti - si legge ancora nel documento - non appena sarà ultimata la sanificazione dei locali, in ragione dei quali sarà possibile garantire gli adeguati standard di sicurezza sanitaria".