Augusta, aggredisce la madre 80enne: allontanamento per un 35enne

Allontanamento dalla casa familiare per un 35enne di Augusta, indagato per maltrattamenti ai danni della madre 80enne.

L'uomo, secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato, avrebbe aggredito la madre in più occasioni verbalmente e fisicamente per futili motivi legati alla richiesta di soldi.

Per il 35enne è stato disposto contestualmente anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa.