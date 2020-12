Siracusa, scossa di terremoto: nessun danno serio. Riunione operativa alla Protezione civile. VIDEO

Nessun danno serio si è registrato in provincia di Siracusa a seguito della scossa di ieri sera.

La conferma ufficiale arriva dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco: sia dalla sede centrale che dai distaccamenti sono stati effettuati nell’immediatezza sopralluoghi per verificare lo stato dei centri storici.

Poche chiamate di soccorso solo per caduta calcinacci e apertura porte. Tanta la paura per la popolazione che ha percepito nitidamente le scosse.

Questa mattina, intanto a Siracusa riunione operativa nella sede della Protezione civile di Siracusa. Ne abbiamo parlato con l'assessore comunale, Sergio Imbrò e con il funzionario Michele Dell'Aira