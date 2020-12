Siracusa, furto di un televisore e di un lettore dvd: 2 arresti

A novembre scorso rubano un televisore da un locale in Ortigia e proprio quando pensavano di averla fatta franca, sono stati arrestati dai Carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emesso dal Tribunale di Siracusa su proposta del Procuratore Aggiunto Fabio Scavone.

Si tratta di Michael Berardi e Roberto Breci: i due furono fermati dai Carabinieri mentre, a bordo di un scooter, trasportavano sotto braccio un televisore Samsung da 40 pollici e un lettore dvd. Alla richiesta di spiegazioni, i due giovani risposero che tv e lettore erano di loro proprietà e che stavano cercando di venderli.

i successivi accertamenti hanno invece delineato un quadro diverso: un Tv e lettore della stessa marca e modello di quelli trasportati da Berardi e Breci erano stati portati via da un locale attiguo ad un ristorante. La conferma della loro responsabilità nel furto è arrivata dalla visione delle registrazioni di alcuni sistemi di videosorveglianza, che mostravano i due mentre, poco prima di essere fermati, uscivano dal locale appena svaligiato con sotto braccio la refurtiva.

Da qui il provvedimento cautelare di arresto in carcere per Breci e ai domiciliari per Berardi.