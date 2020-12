Sp 26 Rosolini-Pachino, pubblicato il progetto da oltre 4 milioni di euro

Il progetto della Sp 26 Rosolini-Pachino pubblicato dall’assessorato regionale delle Infrastrutture.

E' stato predisposto dal dipartimento regionale tecnico Ufficio del genio civile di Siracusa, per l’approvazione da parte degli enti di competenza in conferenza dei servizi indetta per oggi.

Ne dà notizia il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che precisa: “Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tutto il tratto stradale lungo 14 chilometri, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la Sp 56 Bimmisca-Agliastro.

L'importo complessivo dei lavori - aggiunge - ammonta a 4.105.000 euro che sono stati inseriti in accordo quadro, riducendo notevolmente i tempi di aggiudicazione".

Intanto dalla Cannata arrivano anche per la Sp 23 Palazzolo-Giarratana: "Nella riprogrammazione dei fondi Poc è stato aggiunto un milione di euro in modo da garantire il completamento dell’opera”.