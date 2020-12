Siracusa, vigili del fuoco in cucina alla mensa della Caritas

Instancabili i vigili del fuoco del Comando provinciale di Siracusa.

In questi giorni di festa, con il capo reparto Pasqualino Siringo, diacono della diocesi, al termine del turno di servizio, si recano alla mensa della Caritas del Pantheon, per dare supporto in cucina. Non solo, hanno costruito il presepe, hanno donato alla parrocchia i cioccolatini Airc acquistati per finanziare la ricerca sul cancro, senza trascurare le famiglie e le persone anziane, accolte sempre con un sorriso.