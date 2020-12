Canicattini Bagni, Natale solidale con le "Scatole Scaldacuore"

Natale solidale a Canicattini Bagni grazie alle "Scatole Scaldacuore”: una campagna organizzata dagli alunni della scuola media del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga” assieme ai loro insegnanti, e con la collaborazione del Gruppo comunale di Protezione Civile.

I ragazzi hanno preso una scatola delle scarpe e dentro vi hanno messo piccole cose per i loro coetanei come una sciarpa, un paio di guanti, un cappellino, un maglione, e ancora dolci, cioccolata, caramelle, confetture varie, senza dimenticare, naturalmente, colori e qualche giochino e, infine, un biglietto gentile,

A conclusione della presentazione, che si è svolta questa mattina al plesso Mazzini, i doni sono stati presi in carico dai Volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile che provvederanno a distribuirli.