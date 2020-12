Priolo, per Natale doni per tutti i bambini fino a 10 anni

Tutti i bimbi di Priolo, da 0 a 10 anni, riceveranno un dono in occasione del Natale.

Ai piccoli della scuola dell’infanzia sono già stati distribuiti questa mattina. A consegnarli il sindaco, Pippo Gianni e l’assessore alla Solidarietà Sociale e Politiche Giovanili, Diego Giarratana, accompagnati da Babbo Natale, elfi, zampognari, che hanno intrattenuto i bimbi con giochi e spettacoli, Protezione Civile e Misericordia.

Tra oggi pomeriggio e domani, a bordo del trenino di Babbo Natale, insieme a band musicali, porteranno a domicilio un dono per ogni bambino e una letterina di auguri. Sarà inoltre consegnata una penna personalizzata con il logo del Comune di Priolo, con serbatoio ricaricabile spray, contenente igienizzante per le mani.

“Abbiamo pensato di regalare ai bimbi anche un dispositivo di protezione individuale - ha sottolineato il isndaco - per sensibilizzarli fin da piccoli ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire i contagi”.

“Consegneremo i doni - ha rimarcato l’assessore Giarratana - nel pieno rispetto dei protocolli anti contagio”.

Questa mattina, intanto, si è tenuto al Teatro Comunale il Concerto di Natale. Ad esibirsi, gli studenti del 1° Istituto Comprensivo, scuola ad indirizzo musicale. Per rispetto delle prescrizioni anti-Covid, erano presenti soltanto una parte degli alunni del Coro delle Voci Bianche e dell’Ensemble Strumentale, con pianoforte, chitarra, sassofono e percussioni. I ragazzi hanno eseguito brani del repertorio classico, della tradizione popolare siciliana e natalizia.