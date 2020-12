Siracusa, è morto Carmelo Falsaperla: uomo di cultura e di promozione della musica

E' morto questa mattina a Siracusa all'età di 90 anni, Carmelo Falsaperla.

Lo ricorda il sindaco Francesco Italia: "Ci ha lasciati un uomo impegnato per decenni nella promozione della cultura, e della musica in particolare, che aveva fatto della cordialità e della disponibilità verso gli altri il suo tratto distintivo.

Melo, come tutti lo chiamavano – ricorda il primo cittadino – dopo essere stato primo violino del Teatro Bellini di Catania, si era dedicato per decenni alla valorizzazione dei talenti nella veste di presidente provinciale dell'Associazione gioventù musicale. Inoltre, come fondatore e presidente dell'Associazione regionale collezionisti e appassionato di ex libris, aveva organizzato a Siracusa numerose mostre di grande qualità. Alla famiglia e alle figlie Simona, esponente di Confindustria e giornalista, e Fabrizia le condoglianze personali, dell'amministrazione e della città”.