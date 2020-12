Siracusa, positivi alla Lombardo-Radice: chiusa fino al 3 gennaio

Il plesso di via Archia dell’istituto comprensivo Lombardo-Radice a Siracusa resterà chiuso fino al 3 gennaio.

La disposizione è arrivata alla dirigente scolastica ieri pomeriggio da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Siracusa a seguito dei casi riscontrati: per tutti è stato disposto l'isolamento e il tracciamento dei contatti. Al momento per una sola classe è stata disposta la quarantena.

Intanto per oggi e domani si terrà lo screening all’ex Onp per gli studenti, le loro famiglie, docenti e personale Ata dell'istituto comprensivo