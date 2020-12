Siracusa, progetto “Cara Lucia, Ti scrivo”: consegnate 1.000 lettere al simulacro

Circa 1000 lettere scritte dai bambini di Bergamo, Brescia e Siracusa sono state consegnate al Simulacro Argenteo di Santa Lucia in una cerimonia che si è tenuta il 20 dicembre nella Cattedrale di Siracusa, alla presenza del sindaco Francesco Italia.

Carmela Pace, Presidente dell’Unicef Italia e Coordinatrice del Bando di Concorso “Lucia: giovane educatrice e luce del mondo” , nell’ambito del Progetto UNICEF “Cara Lucia, Ti scrivo” ha sottolineato il significato delle letterine a Santa Lucia: “La devozione verso Lucia, Santa e Patrona di Siracusa, amata anche a Bergamo, ci ha accomunati nell’esperienza sofferta durante l’emergenza sanitaria del coronavirus; lo studio della figura di Santa Lucia ha esaltato i valori di solidarietà e amicizia e soprattutto ha coinvolto molti bambini, con la loro genuina partecipazione: il Progetto UNICEF “Cara Lucia, Ti scrivo” ha previsto, infatti, che i bambini di terza e quarta classe primaria delle scuole di Siracusa, di Bergamo e di Brescia scrivessero una lettera a Santa Lucia, dispensatrice di doni nelle tradizione lombarda. Siracusa richiama con l’invio anche il fischietto siciliano di terracotta a forma di Quaglia… e i bambini di Bergamo e Brescia hanno risposto inviando le loro missive alla “Casa di Santa Lucia presso le omonime Catacombe”, e che sono state simbolicamente consegnate a Santa Lucia; di queste ne saranno poi selezionate cinque (le più significative) sia per Bergamo, che per Brescia e i cui autori saranno premiati con un viaggio a Siracusa in occasione della Festa di Santa Lucia delle quaglie domenica 2 maggio 2021; saranno dieci le letterine selezionate fra quelle realizzate dalle scuole di Siracusa".