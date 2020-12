Siracusa, il Santuario verso Natale con il Presepe distanziato e le celebrazioni

Il Santuario della Madonna delle lacrime è pronto ad accogliere l'arrivo del Natale. Oltre ad aver aumentato il numero delle celebrazioni eucaristiche per i giorni della Vigilia (alle 18 e alle 20) e del Santo Natale (alle 8, 9, 10, 11, 12, 17.30, 19, 20) - al fine di garantire una più serena partecipazione dei fedeli ai riti sacri, con la collaborazione dei volontari e delle volontarie, si sta provvedendo periodicamente alla sanificazione degli ambienti liturgici.

L'invito, già lanciato dai Vescovi di Sicilia, rivolto a tutte le famiglie è quello di celebrare la mezzanotte di Natale tra le mura domestiche, per la quale il Santuario ha distribuito un formulario semplice di preghiera.

Un “Presepe distanziato”, che interpreta il momento di crisi sanitaria, è stato allestito sul Sagrato della Cripta.

Le sagome - opera e dono del Prof. Aurelio Elia - sono distanziate tra loro, così come richiesto a tutti i cittadini in questo tempo di pandemia. I fedeli, rispettando tutte le norme di sicurezza, potranno visitare il presepe fino alla domenica 10 gennaio 2021.

“La Veglia di Natale - comunica il Rettore Don Aurelio Russo - sarà un momento di preghiera semplice, ma intenso. Durante la celebrazione saranno posti nel presepe della Basilica i simboli della sofferenza del momento presente, per invocare aiuto e protezione a Gesù Bambino, a Giuseppe e a Maria SS.ma.

La preghiera inizierà alle 18 con la Santa Messa della Vigilia. A seguire l’Adorazione Eucaristica con l’esposizione del Santissimo Sacramento, fino alle 20, quando inizierà la Santa Messa della Notte di Natale. La celebrazione si concluderà prima delle 21.30, per permettere a tutti i fedeli di ritornare nelle proprie abitazioni entro le 22.