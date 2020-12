Coronavirus, 39 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 669

Sensibile flessione nella curva dei contagi da covid 19 in provincia di Siracusa. Nelle ultime 24 ore si registrano 39 nuovi positivi in provincia di Siracusa.

In Sicilia sono 669 con 1.086 ricoverati, altri 181 in terapia intensiva, 32.636 in isolamento domiciliare e altri 26 decessi.

In totale i positivi attuali nell'Isola sono 33.903. Questi i dati contenuti nel bollettino del ministero della salute.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle 9 province siciliane: oltre ai 39 di Siracusa, 2 a Trapani, 212 a Palermo, 12 a Enna, 52 a Caltanissetta, 40 a Ragusa, 279 a Catania e 33 a Messina. Nessun nuovo caso ad Agrigento.