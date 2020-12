Priolo, approvati dalla giunta i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del Polivalente

Approvato dalla Giunta Comunale, il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi del Centro Sportivo Polivalente. Con questo intervento si completa la ristrutturazione della palestra . E' prevista anche la tinteggiatura delle pareti e della tribuna del campo da gioco.

“In dirittura d’arrivo – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti – anche i lavori di sostituzione della copertura tecnica della palestra, per eliminare definitivamente il problema delle infiltrazioni d’acqua piovana. Abbiamo messo in gara per il ripristino del parquet del campo da gioco”.

“Già completati – ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni - i lavori sulla pista del pattinodromo. In previsione anche interventi sui campi da tennis per recuperare l’intero impianto sportivo”.