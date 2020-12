Siracusa, aperta voce di bilancio dedicata a Villa Reimann: Granata "La rinascita è sotto gli occhi di tutti"

Una voce di Bilancio dedicata a Villa Reimann nell'ambito dello strumento finanziario del Comune di Siracusa.

"La notizia arriva dall'assessore alla cultura Fabio Granata: "Insieme al sindaco Italia abbiamo aperto già un dialogo con la Soprintendenza per il restauro delle Colonnine del Giardino che sarà curato direttamente dall'amministrazione attraverso restauratori professionisti.

Infine - aggiunge - ben 25 mila euro sono stati impegnati per il recupero di tutti gli infissi della Villa e dell’Auditorium oltrechè per una manutenzione straordinaria delle facciate.

Nonostante alcuni profeti di sventura, la rinascita di Villa Reimann rappresenta una realtà sotto gli occhi di tutti".