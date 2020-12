Siracusa, UniCredit entra fra gli sponsor della Fondazione Inda

UniCredit entra fra gli sponsor della Fondazione Inda, che ha la missione di promuovere la tradizione del teatro classico e che da oltre cent’anni organizza le rappresentazioni classiche nel Teatro Greco di Siracusa.

UniCredit accompagnerà sin da quest’anno i programmi della Fondazione Inda con un contributo importante a favore di tutte le iniziative in corso, non solo in vista della prossima stagione degli spettacoli al Teatro Greco che si annuncia ricca di novità, ma anche a sostegno degli eventi collaterali e dei progetti di innovazione tecnologica in corso, che permetteranno di valorizzare il patrimonio della Fondazione e di incrementarlo con nuove forme di produzione digitale.