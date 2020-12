Siracusa, Natale solidale: 240 pasti distribuiti il 22 e 24 dicembre a mense e parrocchie

Saranno 240 i pasti, divisi tra pranzo e cena, che saranno distribuiti domani, martedì 22 e giovedì 24 nelle varie mense e parrocchie cittadine attraverso la Caritas e le altre associazioni di volontariato e di Protezione civile.

L’iniziativa, promossa dagli assessorati alla Protezione civile e alle Politiche di inclusione, è stata resa possibile grazie al contributo del Gruppo Innova, società di ristorazione e catering che ha offerto i pasti, e dalla disponibilità delle associazioni Anvvfc, Annnfc Cinofili, Avcs, Croce Rossa, Nuova Acropoli, Ross e Templari Federiciani.

Questa la suddivisione: 80 pasti saranno distribuiti per il pranzo di domani alla parrocchia Maria Madre della Chiesa di via Specchi.

Per il pranzo della Vigilia di Natale, 50 pasti andranno alla mensa della Caritas Pantheon e 10 alla Comunità Papa Giovanni XXIII; per la cena 60 pasti saranno distribuiti alla Casa Sara e Abramo di via Monte Renna, 20 alla Casa Caritas di Riviera Dionisio il Grande e 20 alla Suore Francescane Missionarie.