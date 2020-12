Siracusa, evento facebook con Babbo Natale tra i racconti e la tombola

Fervono i preparativi per portare a grandi e piccini "Un Sacco d'Amore", ma oltre a ciò è stato organizzato un evento facebook nel quale bambine e bambini di ogni età potranno ascoltare storie, parlare con Babbo Natale e i suoi elfi, giocare a tombola e trascorrere un poco di tempo in allegria e spensieratezza. L'appuntamento è per mercoledì 23 dicembre alle 18 in diretta facebook dalla fan page "Astrea in memoria di Stefano Biondo".

"Siamo orgogliosi - dice Rossana La Monica, presidentessa dell'associazione Astrea - di come i siracusani abbiano risposto donando sia giocattoli sia cibo per il confezionamento dei pacchi dono che stiamo consegnando alle famiglie bisognose, considerato che l'emergenza non finirà chi vorrà può continuare a donare derrate alimentari nella sede di Astrea in piazza Santa Lucia".

L' evento è organizzato da Astrea in Memoria di Stefano Biondo, Babbo Natale, Arci Siracusa; Zuimama Arciragazzi e Stonewall in collaborazione con: Aipd; Arciragazzi Siracusa 2.0; Coop. Iris; Co.Pro.Dis.; Diversamente Uguali; Gruppo Mamme a Siracusa; Il Principe e la Luna; La Bacchetta Magica; Leggimi una storia; Mareluce; Noi Cuori e Colori; Rifiuti Zero; Sezione Assoraider Siracusa 6 Odv; Nuova Acropoli Siracusa.