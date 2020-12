Siracusa, abbandona il proprio cane per strada: denunciata 26enne

Abbandona il proprio cane per strada, ma nonostante si sia trasferita in un'altra città da anni, viene individuata dalla Polizia municipale e denunciata.

La terribile storia viene a galla quando un agente della Polizia di Stato fuori dal servizio soccorre in via Elorina, a Siracusa, un cane per evitare che venga investito. Non appena l'uomo ferma la propria auto, l'animale, impaurito e in cattive condizioni, sale sul mezzo. Il poliziotto avvisa la polizia municipale che avvia le indagini del caso: gli agenti del Noa, il Nucleo operativo, Nadia Bellistri e Paola Inturri. verificano che il cane è microcippato e, non senza difficoltà, riescono a risalire alla proprietaria, una 26enne. Quest'ultima si difende dicendo che, quando ha lasciato Siracusa, ha affidato il cane a dei parenti. Ma questa circostanza non trova riscontro. Da qui la denuncia.

Per ilcane comincia però una nuova vita perché il poliziotto, che lo ha soccorso, ottiene il suo affidamento.