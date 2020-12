Siracusa, controlli antidroga in via Santi Amato: un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia: questo il bilancio di un intervento antidroga effettuato da una Volante della Polizia in via Santi Amati poco prima della mezzanotte scorsa.

Gli agenti hanno sottoposto a controllo un'auto con a bordo due persone e che hanno tentato di disfarsi di alcune dosi di sostanza stupefacente: 3 grammi di cocaina e 2 di marijuana, gettandola via.

Il primo Antonio Vincenzo Bottaro, di 32 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari, il 31enne in sua compagnia è stato denunciato.

Bottaro veniva trovato in possesso di 122,80 euro in contanti e di un taccuino con dei nominativi presumibilmente a riprova dell’attività di spaccio.

In casa di Bottaro rinvenute una dose di hashish e di marijuana.