Siracusa, raccolta e smaltimento abusivo di rifiuti speciali: 3 denunciati

In modo pianificato e senza alcuna autorizzazione effettuavano la raccolta di rifiuti edili e poi li scaricavano in aree extraurbane.

L'intervento della Polizia provinciale, a seguito di segnalazioni provenienti da associazioni ambientaliste, si è avvalso anche dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza mobili, dotati di attivazione di sensore di movimento ad infrarossi, e ha consentito di identificare tre persone ritenute a vario titolo responsabili di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Gli indagati, quali titolari d’impresa sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Siracusa. Contestualmente, sono state elevate 21 sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di privati.