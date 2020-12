Variante inglese del covid, oggi riunione Ue d'urgenza

La variante 'inglese' del Covid che si propaga più velocemente fa paura in Europa.

Ma la mutazione del virus circola già nel Continente e l'Italia ha annunciato di aver riscontrato una coppia positiva alla nuova variante.

La paziente - che è in isolamento con il suo convivente rientrato giorni fa dal Regno Unito - ha una forte carica virale. La donna - che secondo alcune fonti si trova nella zona di Roma - ha fatto il tampone nei giorni scorsi, probabilmente in un drive through. In isolamento ci sono anche gli altri familiari e i loro contatti stretti.

La presidenza tedesca dell'Ue ha invitato gli stati membri ad una riunione urgente dell'Ipcr, il meccanismo di gestione politica delle crisi. L'incontro ha il fine di coordinare la risposta dell'intera Ue alla variante del Covid 19.