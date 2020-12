Augusta, assunzioni di personale civile all'Arsenale militare

Autorizzata l'assunzione di personale civile non dirigenziale negli arsenali militari. Tra questi quello di Augusta dove sono previste 49 assunzioni, in tutta Italia sono 431.

A darne notizia è l'esponente del Partito Democratico di Siracusa, Bruno Marziano, a seguito dell'approvazione, il 18 dicembre scorso in Commissione Bilancio dell’emendamento alla Legge di Bilancio presentato dagli onorevoli Andrea Orlando (PD) e Giovanni Luca Aresta (M5S), sostenuto dal sottosegretario alla difesa Giulio Calvisi .

"Le assunzioni - viene spiegato - sono finalizzate ad assicurare la funzionalità e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della Difesa e, in particolare, di arsenali, e nei centri tecnici militari a carattere industriale . Si tratta di strutture strategiche di supporto al mantenimento in efficienza di mezzi ed equipaggiamenti, con un interessante indotto come nel caso dello storico Arsenale ( Marinarsen) di Augusta dove prestano la loro opera anche varie ditte portuali con sede ad Augusta, e non solo, oltre a fornitori vari di servizi e beni strumentali".