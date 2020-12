Augusta, Unionports dona un nuovo ingresso alla città

Una grande ancora e una targa sono la nuova immagine di Augusta per chi arriva in città. Sono stati installati nell'aiuola verde all’ingresso della città da Unionports, che l'ha adottata per la sua manutenzione continua.

Alla inaugurazione presenti, oltre ai cittadini e alle aziende portuali aderenti alla Unionports anche una delegazione della amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Giuseppe Di Mare, con gli assessori Tania Patania, Rosario Sicari, Pino Carrabbino, Ombretta Tringali e il presidente del consiglio comunale Marco Stella. Presenti anche il contrammiraglio Andrea Cottini e il comandante della Capitaneria di Porto, il Capitano di Vascello Antonio Catino.

Il taglio del nastro a cura del sindaco Di Mare e del presidente Davide Fazio.

Oltre all’ancora, dal peso di circa 3 tonnellate e mezza ed alta circa due metri, donata dalla Marina Militare, anche una targa in lamiera “Corten” con la scritta ”Augusta, la Città dei due porti”. La targa è stata posta dal lato di ingresso alla città, mentre l’ancora dal lato uscita.

“Ancora e targa - dice il presidente di Unionports - non sono state scelte a caso ma intendono sottolineare una storia ed una vocazione di questa città. Chi entra in città conoscerà così le nostre tradizioni marinare e portuali ed anche la vocazione sul versante economico. L’incontro dell’ancora all’uscita ricorderà tale messaggio.”