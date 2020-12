Siracusa, Santa Lucia: la Reliquia in Cattedrale con i Vigili del fuoco sulle orme della processione dell'Ottava

Si avviano a conclusione le celebrazioni in onore di Santa Lucia.

Questa mattina i vigili del fuoco hanno reso il tradizionale omaggio floreale a Santa Lucia durante la solenne concelebrazione nel Santuario della Borgata.

Alla Patrona siracusana, infatti, i vigili del fuoco si sono consacrati in occasione del terremoto del 13 dicembre 1990 di cui ricorre il trentesimo anniversario.

Al termine della Messa, celebrata dall’arcivescovo metropolita Francesco Lomanto e dall’arcivescovo emerito Giuseppe Costanzo, alla presenza delle autorità civili e militati, i vigili del fuoco, scortati da Carabinieri e Polizia, hanno riportato la Reliquia della Santa in Cattedrale, ripercorrendo le tappe della tradizionale processione che, quest’anno, a causa dell’emergenza covid, è stata annullata. A bordo della vettura del Comando la Reliquia, dopo aver ricevuto gli onori e il saluto davanti la sede di via Von Platen, passando per il Santuario e per l’ospedale Umberto I hanno fatto rientro in Cattedrale.

Ultimo appuntamento in programma alle 18 in Cattedrale con la celebrazione presiduta dall'arcivescovo, mons.Lomanto e il ritorno del simulacro di Santa Lucia nella nocchia della cappella laterale.