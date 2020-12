Siracusa, consegnato questa mattina in stazione un treno Pop

Un nuovo treno Pop sui binari di Siracusa. Tra i mezzi acquistati per rafforzare la flotta della Regione siciliana, consegnato stamattina alla stazione centrale di Siracusa.

Alla cerimonia,presenti, tra gli altri, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, e il direttore della direzione regionale di Trenitalia, Silvio Damagini

Ha partecipato anche il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata: "Con la consegna di stamattina di un treno Pop nel territorio siracusano - afferma la deputata regionale di Fratelli d'Italia - il governo regionale dimostra l’impegno di ammodernare la rete ferroviaria siciliana con il coinvolgimento della zona orientale dell’Isola. Un importante contributo anche per incrementare il numero dei siciliani che, per vacanza o per lavoro, scelgono di spostarsi in treno, lasciando a casa il proprio mezzo privato".