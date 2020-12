Siracusa, accese le luci dell'albero di Natale di Renzo "per illuminare le coscienze"

Accese le lucine dell'albero di natale di Renzo ieri in via Bartolomeo Cannizzo, a Siracusa, proprio nel punto in cui Renzo, a soli 15 anni, ha perso la vitta a causa di un incidente stradale.

Ad accenderle è stata mamma Lucia, donna coraggiosa che, seppur nel dolore più profondo da oltre 3 anni, continua a portare avanti la sua battaglia per scuotere le coscienze di coloro che si mettono su strada con le loro auto.

"Il mio pensiero quando ho acceso quelle lucine - ha scritto in un post sui social - era rivolto a tutti i nostri figli che purtroppo a causa di qualcuno hanno lasciato la loro vita sull''asfalto. Che possa essere un messaggio di speranza - esorta mamma Lucia - gli unici che possiamo cambiare le cose siamo noi. Dobbiamo essere responsabili per noi e soprattutto per gli altri perché non si può morire così. Siracusa e il resto del mondo non può continuare a piangere figli. mamme, nonni, padri, la strada non deve essere morte".