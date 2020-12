Avola, sfascia i mobili di casa della madre anziana per estorcerle denaro

Sfascia i mobili di casa dell'anziama madre e inveisce contro di lei per costringerla a dargli il denaro che le aveva chiesto.

E' accaduto ad Avola e in manettecon l'accusa di tentata estorsione è finito un 52enne.

L’uomo, che convive con la madre, aveva urgente bisogno di soldi, ma lei non aveva intenzione di darglieli e allora è passato alle vie di fatto.

L'anziana è devuta riccorrere all'intervento dei Carabinieri.

L’uomoha provato a rifugiarsi nel terrazzo, ma, dopo una breve colluttazione, è stato arrestato per tentata estorsione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Cavadonna.

