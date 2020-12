Mutazione covid, Oms: "In stretto contatto con le autorità briitanniche"

Dopo la scoperta della nuova variante mutata del Covid-19 in Gb, l'Organizzazione mondiale della Sanità ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorità del Regno Unito, che si è impegnato a condividere le informazioni scientifiche sulla mutazione.

La variante mutata del virus avrebbe una trasmissibilità maggiore del 70% rispetto al precedente,ha detto il premier britannico, Johnson. Ma non è evidente che "causi un tasso di mortalità più elevato o che influisca su vaccini e trattamenti",hanno detto gli esperti.