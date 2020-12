Siracusa, Ottava di Santa Lucia: la Reliquia rientra in Cattedrale con un mezzo dei Vigili del fuoco

Oggi è l'Ottava di Santa Lucia e si concludono le celebrazioni dedicate alla Patrona siracusana. Festeggiamenti diversi quest'anno a causa dell'emergenza covid, improontati alla riflessione e alla preghiera, ma con tantissime persone che hanno reso omaggio alla Santa siracusana rimasta in Cattedrale per tutta la settimana.

Il programma di oggi prevede due appuntamenti importanti:alle 10,30 la solenne concelebrazione al Santuario di Santa Lucia al Sepolcro,in Borgata, presieduta dall'arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto. Al termine, come è tradizione, omaggio alla Patrona da parte del Corpo dei vigili del fuoco in ricordo del terremoto del 1990.

La Reliquia sarà quindi riportata in Cattedrale con un automezzo dei pompieri.

Alle 18 in Cattedrale celebrazione presiduta dall'arcivescovo, mons. Lomanto e ritorno del simulacro di Santa Lucia nella nocchia della cappella laterale.