Sortino, assegnati 416mila euro per la progettazione di 3 opere pubbliche

Quasi 417mila euro destinati al Comune di Sortino dal Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno che ha decretato ai sensi della Legge Finanziaria un finanziamento aggiuntivo di 300 milioni di euro, con lo scorrimento della graduatoria approvata il 5 agosto 2020.

I contributi sono finalizzati alla progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali.

Al Comune di Sortino serviranno per la progettazione esecutiva dei lavori di completamento tramite il prolungamento del I tratto della via di fuga a valle di via I Maggio per 266.400 euro, per la realizzazione della nuova rete idrica secondaria nella zona sud- ovest del centro urbano (quartiere San Pietro) per 57.179,51 euro e i lavori per la realizzazione della nuova rete idrica all’interno dell’anello B zona centro sud del centro urbano per 93.411,73 euro.

“Grazie a questi contributi - afferma il sindaco Vincenzo Parlato - disporremo di un importante progetto esecutivo per opere fondamentali di messa in sicurezza del territorio anche ai fini di Protezione civile mentre gli altri due progetti prevedono interventi di rifacimento della rete idrica del centro urbano del quartiere San Pietro e del quartiere sud est del paese. Il 90% delle opere inserite nel piano delle Opere pubbliche - conclude - sono dotate di progettazione esecutiva e ci permetteranno di partecipare ai bandi con migliori possibilità di finanziamento”.