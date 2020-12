Augusta, premio “Covid Warrior Awards” al Magg. Stefano Santuccio

Il Magg. Stefano Santuccio, Comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta, destinatario del premio speciale “Covid Warrior Awards”, organizzato dalla onlus Yoga Vidya insieme al Comune di Siracusa,"per l'ottima gestione delle emergenze covid operata nell'ambito del suo territorio".

Santuccio ha ricevuto dall'avvocato Stefano Pipitone, rappresentante e coordinatore della Onlus, la targa del premio.

Il riconoscimento è riservanto a coloro che, in silenzio e lontano dai riflettori, si sono particolarmente prodigati per proteggere il prossimo curando il mantenimento dei servizi essenziali ed evitando il peggio.

Il Maggiore Stefano Santuccio, siracusano, di 47 anni ha alle sue spalle una lunga esperienza tra le fila dell’Arma dei Carabinieri, avendo prestato servizio in diverse sedi del sud Italia.