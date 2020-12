Siracusa, controlli antidroga: denunciato un gambiano di 20 anni

E' stato denunciato per spaccio di droga un cittadino gambiano di 20 anni senza fissa dimora.

Il giovane è stato sorpreso, nel pomeriggio di ieri, da un equipaggio delle Volanti in Via Luigi Cadorna mentre cedeva una dose di hashish ad un altro giovane che, alla vista della Polizia, si è dileguato.

Il 20enne è stato trovato in possesso di 17 grammi di hashish e di 560 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.