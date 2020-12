Decreto scuolabus, Siracusa tra i beneficiari dei fondi del Ministero dell'Ambiente

C'è anche Siracusa tra i Comuni che potranno beneficiare dei 20 milioni di euro stanziati dal ministero dell’Ambiente per progetti sperimentali di trasporto scolastico con mezzi ibridi o elettrici. A darne notizia è il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Paolo Ficara (M5s).

"Una misura - spiega Ficara - pensata per un servizio a favore dei bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione. Puntiamo su mezzi ecologici per gli spostamenti più frequenti e che più incidono sulla qualità dell’aria delle nostre città. E questo grazie al decreto Scuolabus del ministro Costa. Possono partecipare alla distribuzione dei fondi stanziati i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la violazione dei parametri sulla qualità dell’aria"

I Comuni dovranno ora predisporre e presentare dei progetti finanziabili dal governo, per sviluppare ed implementare il trasporto scolastico. Le domande dovranno essere presentate dai Comuni entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale”.