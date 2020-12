Stretta di Natale, previsti ristori a fondo perduto per bar e ristoranti

Il nuovo decreto che disciplina il periodo delle feste di Natale è una nuova stangata per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar e ristoranti. Ma nel nuovo decreto legge Covid è previsto, come ha anticipato nella conferenza stamoa di ieri sera il premier Conte, uno stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute.

Queste attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all'approvazione del 'decreto rilancio'.

Conte ha poi aggiunto che “con il decreto Ristori di gennaio compenseremo le perdite anche degli altri operatori, interverremo anche con misure perequative per evitare ingiuste differenziazioni dei trattamenti".