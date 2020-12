Presentata la seconda edizione di garanzia giovani

È stata presentata oggi al CIAPI di Priolo Gargallo dal Dipartimento del Lavoro della Regione Siciliana la seconda edizione del programma Garanzia Giovani. Una indicazione delle principali misure che verranno attivate dall'ente regionale già per la fine di Gennaio 2021.

Com'è noto nella prima edizione il programma ha visto una fortissima partecipazione di giovani nella attivazione di tirocini formativi retribuiti e realizzati presso imprese del territorio.

Il nuovo programma ha una dotazione finanziaria di 165 milioni di euro e si caratterizza per diverse azioni: in primis quelle relative alla formazione, alla attivazione di tirocini e di formazione per la creazione d'impresa.

L'azione dei tirocini avrà una dotazione di 58 milioni di euro ed interesserà sia giovani NEET (entro i 29 anni, non studenti e non impegnati in riqualificazione professionale) e giovani con età fino a 35 anni disoccupati.

I tirocini avranno durata di sei mesi e l'avvio riguarderà anche percorsi da realizzare in modalità agile per la contingenza dell'emergenza da Covid. L'indennità prevista è pari a 300 €, valore che arriva a 500 € per i soggetti disabili. Il tirocinio prevederà una durata non superiore a 30 ore settimanali.

Partirà in modalità a distanza la formazione con l'ausilio delle piattaforme che metteranno a disposizione gli enti accreditati. In questo caso si avvieranno corsi di perfezionamento delle competenze per giovani fino a 35 anni.

Previste anche le misure relative alla formazione sulla creazione d'impresa ed all'accompagnamento al lavoro con incentivi diretti alla occupazione in varie forme.

CNA Siracusa è agenzia per il lavoro ed ente di formazione accreditato presso la regione siciliana, ha sviluppato nella precedente esperienza di Garanzia Giovani ben 1600 tirocini verso oltre 900 imprese del territorio siracusano. Ha avviato 10 iniziative imprenditoriali post formazione dedicata e si candida oggi come ente di supporto per i giovani e le imprese.

Infoline: info@cnasr.it - 093 122245