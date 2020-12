Siracusa, inaugurato all'Urban Center “NaturAlbero 2020” di Città Educativa

Da questa mattina il “NaturAlbero 2020” e nello spazio esterno dell'Urban Center di via Nino Bixio a Siracusa e, con esso, la mostra fotografica degli alberi in “land-art” realizzati dai bambini attraverso il coinvolgimento delle scuole. Quella dell'albero di Natale ecologico e un'iniziativa che ormai da diversi anni è un appuntamento fisso di Siracusa Città Educativa.

Come sempre, l'albero viene realizzato interamente con materiale di riciclo e riciclabile: quest'anno è stata scelta la juta e la struttura portante è stata ricoperta con sacchi di caffè provenienti da svariati paesi del mondo e giunti a Siracusa da una torrefazione di Enna grazie alla collaborazione dell'esperta in riciclo, Gisella Diana. I sacchi sono stati dipinti con colori naturali dall'artista Raffaella Noto (Not'Art) e dallo scenografo Toni Fanciullo.

Ma l'albero è la mostra sono solo i momenti finali di un percorso iniziato nel mese di ottobre e che mette in campo una rete di scuole, enti, imprese, associazioni e singole persone che danno il loro contributo a Città Educativa mettendo a disposizione idee, competenze e manualità.

“Il prodotto finale di questa iniziativa – dicono il sindaco Italia e l'assessore Gentile – è di anno in anno sempre migliore. Ma, al di là del risultato, il progetto trasmette a tutti, soprattutto ai bambini, un messaggio di partecipazione fortemente formativo. Come in tutti i progetti di Città Educativa, la fase importante è quella preparatoria, quando si attiva una sorta di volontariato diffuso in cui tutti mettono a disposizione un po' del loro tempo e delle loro conoscenze per un traguardo più importante che riguarda i bambini e la crescita civile della città”.

Nel corso dell'inaugurazione si è esibito l'artista Tonino Bonasera, con il suo repertorio di canti e di musica della tradizione popolare siciliana, ed è stato premiato dal sindaco il piccolo Antonio Cotzia, alunno della classe I A elementare dell’istituto Lombardo Radice, vincitore del contest “Natura” lanciato sui social. È stato suo il migliore albero in “land-art”, realizzato cioè con un collage di foglie e fiori, attività questa curata da Fabio Morreale, presidente di Natura Sicula.