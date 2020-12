Siracusa, doppia fascia oraria e Ddi per il rientro a scuola del 75% degli studenti delle superiori

Si va perfezionando l'intesa sul modello organizzativo che consentirà il rientro nelle scuole superiori del 75% degli studenti.

Questa mattina in Prefettura a Siracusa si sono tenute due riunioni, presiedute dal Prefetto Giusi Scaduto, del gruppo di lavoro ristretto, coordinato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, con la partecipazione di rappresentanti del Comune capoluogo, del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, delle società di trasporto, Ast e Interbus, e dei dirigenti scolastici.

Per gli istituti secondari di Siracusa, è stata prevista l’istituzione di una doppia fascia oraria, articolata su sei giorni settimanali, in ingresso (7.50/9.30) e in uscita (12.20/13.30).

La prima fascia oraria verrebbe riservata agli istituti tecnici e professionali (con un numero maggiore di ore curriculari), la seconda ai licei. Inoltre, al fine di evitare eccessivi disagi agli studenti pendolari, è stato ipotizzato di ridurre, per i primi, la durata delle lezioni a 45 minuti e di recuperare il monte ore non prestato in presenza (tra le 3 e le 8 ore settimanali) in DDI.

L’approvazione definitiva del documento operativo spetterà al prossimo tavolo di coordinamento, che vede anche la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli assessorati regionali dell’istruzione e della formazione professionale e delle infrastrutture e della mobilità, oltre che di una rappresentanza dei sindaci della provincia.