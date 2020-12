Via libera al Dpcm di Natale: Italia zona rossa dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi. Nei feriali arancione

Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni feriali.

Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri.

Non ci si potrà però muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro i 30 chilometri.

Fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, sarà consentito, sia nelle giornate "rosse" che in quelle "arancioni" a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private senza conteggiare gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti.

Nei festivi e prefestivi sarà vietata la circolazione per ragioni non essenziali (quindi tranne salute e lavoro e al netto delle deroghe dei due invitati), servirà comunque l'autocertificazione, chiuderanno ristoranti, bar e negozi. Aldilà di queste motivazioni, pertanto, non si potrà lasciare la propria abitazione.

Nei giorni feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) resteranno chiusi bar e ristoranti, mentre saranno aperti i negozi.

Il coprifuoco resta alle 22 e per chi viola i divieti previsti dal nuovo decreto sono previste sanzioni da 400 a mille euro.