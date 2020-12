Siracusa, nuova pagina Web del servizio per il verde pubblico

Da oggi è in funzione la nuova pagina Web del servizio Verde pubblico e censimento arboreo del Comune di Siracusa, guidato dall'assessore Carlo Gradenigo, sul sito istituzionale www.comune.siracusa.it.

Lo spazio è stato rinnovato nella grafica e nei contenuti così da mettere i cittadini a conoscenza dei capitolati di appalto e consentirgli di trovare le informazioni necessarie senza rivolgersi agli uffici. La pagina non è ancora completa in tutti i suoi aspetti ma lo sarà nei prossimi giorni.

“Da questo momento – afferma l'assessore Gradenigo – chiunque potrà verificare autonomamente da casa se un'area verde rientra o meno in capitolato, se un albero è censito correttamente, se l’operazione che sta compiendo sul proprio terreno o pianta è conforme a quanto previsto dal regolamento del verde pubblico e privato, senza dover chiedere via mail all’ufficio o all'assessore di turno”.