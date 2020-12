Canicattini Bagni, riapre alla circolazione il lato ovest di via XX Settembre

Riapre da oggi la parte ovest di via XX Settembre, nel tratto tra via Bellini a via Silvio Pellico, a Canicattini Bagni.

Nella via, sulla quale si affacciano il Palazzo Municipale e la Biblioteca comunale, si sono conclusi i lavori di riqualificazione che stanno interessando il centro storico cittadino.

Nell’ordinanza predisposta dal Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Casella, così come concordato con il sindaco Marilena Miceli e l’amministrazione comunale, si specifica che la circolazione a senso unico di marcia è consentita con direzione da via Bellini a via Silvio Pellico (e a proseguire per il resto di via XX Settembre), con possibilità di sosta dei veicoli in ambedue i lati della carreggiata.

A breve verranno aperte alla circolazione anche via Pellico, momentaneamente chiusa per consentire l’installazione delle caditorie per la raccolta delle acque piovane, e via Partescano, già via Dei Mille, che si collega con l’altro tratto di via XX Settembre anch’esso interessato dai lavori di riqualificazione.