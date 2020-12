Siracusa, picchia e tiene sotto sequestro il cognato nello sgabuzzino: arrestato 33enne

Dovrà rispondere di sequestro di persona e lesioni personali aggravate un 33enne di Siracusa che avrebbe prima picchiato e ammanettato il cognato 24enne e poi lo avrebbe chiuso in uno sgabuzzino.

Tutta la vicenda è stata scoperta dopo che una volante della questura ha incrociato la vittima che si aggirava in un fondo agricolo di Traversa Santannera con manette ai polsi e il volto tumefatto. Le indagini, subito avviate dalla Squadra Mobile, hanno accertato che il giovane era stato intercettato in via Immordini dal cognato che poi lo avrebbe costretto a salire sulla sua auto e lo avrebbe portato nella sua abitazione. Qui lo avrebbe ammanettato, picchiato anche con un bastone, e rinchiuso in uno sgabbuzzino della propria abitazione. Appprofittando dell'assenza dell'uomo, la vittima sarebbe poi riuscita a scappare, sfondando a calci la porta dello sgabuzzino e scavalcando la recinzione.

Il 33enne raggiunto dagli agenti ha dichiarato di aver agito in quel modo perché esasperato dai comportamenti del cognato, tossicodipendente che nei giorni precedenti avrebbe rubato un collier del valore di circa 6.000 euro e avrebbe anche tentato di incendiare il suo chioschetto.

Il 33enne è stato pertanto ristretto ai domiciliari, mentre la vittima dell'aggressione è stato condotto in ospedale per le cure del caso.