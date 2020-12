Priolo, accesso "l'albero della speranza" fuori dal municipio

E’ stato acceso nel pomeriggio di ieri l’albero di Natale scelto dai due Istituti Scolastici di Priolo e addobbato dagli stessi studenti, allestito all’esterno del Palazzo Comunale. Un albero in legno, progettato a costo zero dal designer siracusano Lorenzo Amato e realizzato artigianalmente dal maestro priolese Turco.

Ad assistere alla cerimonia di accensione il Sindaco, Pippo Gianni, il Presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Mariachiara Gambuzza, il Dirigente Scolastico, Enzo Lonero e alcuni docenti che hanno preso parte alle iniziative scaturite dalla collaborazione tra Comune di Priolo e i due Istituti Comprensivi della città.

In mattinata, una piccola rappresentanza degli studenti aveva addobbato con materiali di riciclo anche gli alberi posti al primo piano del Palazzo Municipale e all’interno dell’aula consiliare.

Ai bimbi e ai ragazzi presenti, il Sindaco Gianni ha augurato salute, felicità e serenità.

Il 22 dicembre, altra iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune di Priolo e gli Istituti Comprensivi; dal Teatro Comunale, in modalità online, “Ensemble Strumentale - Coro delle Voci Bianche” a cura del I Comprensivo ad indirizzo musicale.