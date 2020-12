Siracusa, mostra patente tedesca contraffatta ai carabinieri: denunciato

Tenta di imbrogliare i Carabinieri mostrando una patente tedesca contraffatta scoperto e denunciato ma viene denunciato per reiterata guida senza patente e falsità materiale commessa da privato. Si tratta di un 33enne di Priolo, sottoposto all'obbligo di firma per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, che tava circolando a bordo della sua vettura sprovvisto di patente, in quanto già sospesa per altre infrazioni. L'auto, un suv, è stato sequestrato e avviato alla confisca.

Nel corso del medesimo servizio altri due sono stati denunciati: un 21enne è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana e di un coltello a serramanico e pertanto deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per porto abusivo di arma bianca; un 38enne per la violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale cui è sottoposto.

In totale sono stati controllati 108 veicoli e 123 persone, e sono state elevate contravvenzioni per circa 2.200 euro.