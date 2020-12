Siracusa, casi covid: chiuse la Raiti e un plesso della Lombardo Radice

Casi covid in due scuole siracusane, la Raiti e la Lombardo Radice.

Entrambe le scuole oggi sono chiuse, dietro indicazione del Dipartimento prevenzione dell'Asp per effettuare i necessari interventi di sanificazione.

Per la Lombardo Radice già ieri la dirigente ha emesso l'ordinanza di chiusura per la giornata di oggi del plesso di via Archia. Gli altri plessi, infatti, svolgono regolarmente l'attività didattica.

Alla Raiti, invece, la comunicazione è arrivata questa mattina e tutti (alunni, docente e personale Ata) sono dovuti ritornare a casa.