Siracusa, interventi sulla viabilità provinciale: incrementati i fondi

Incrementate dalla Giunta Regionale, attraverso la rimodulazione di fondi Poc, le somme destinate ad importanti assi viari della provincia di Siracusa.

La dotazione finanziaria è stata aumentata di 3,4 milioni: previsti 3,6 milioni di euro, per l'intervento strutturale sulla Sp 95, nel tratto Villasmundo-Carlentini;1,5 milioni di euro, per la ricostruzione del ponte nello stesso tratto viario; 4 milioni di euro, per il miglioramento del piano viario della Sp 7, nel tratto Cassaro-Cozzo Bianco-Buscemi; 800 mila euro, per la realizzazione di una rotatoria lungo la Sp 3, contrada Monte Carmelo.

A darne notizia è l'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera.

Soddisfazione viene espressa anche da Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d'Italia e da Daniela Ternullo, deputata di Forza Italia.

“Si tratta di uno stanziamento di quasi 10 milioni di euro a fronte dei 6 milioni di euro previsti in precedenza - commenta Cannata - che consentiranno di migliorare la viabilità e la sicurezza di queste strade".

"Non posso che esprimere pieno apprezzamento per il lavoro svolto dall'ass. Falcone - dichiara Ternullo - e per l'opportunità di puntare a un sistema viario sicuro che garantisca finalmente un collegamento adeguato delle zone periferiche della nostra provincia".