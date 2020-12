Siracusa, piano di dimensionamento scolastico: la proposta della giunta su Chindemi e Martoglio

La giunta comunale di Siracusa ha esitato la propria proposta sul piano di dmimensionamento della rete scolastica per il 2021/2022.

In ballo l'autonomia di due istituti comprensivi: il Martoglio e il Chindemi, gli unici che non superano attualmente i 600 alunni.

I dirigenti di entrambi gli istituti hanno chiesto il mantenimento dell'autonomia, proponendo aluni accorpamenti.

"Il Chindemi - si legge nell'atto di indirizzo - nel passato ha sempre mantenuto un numero di alunni superiore ai 600 e che solo a seguito dell’impossibilità di utilizzare prima il plesso scolastico di Via Temistocle per lavori di riqualificazione, poi il plesso di Via Alcibiade per cessazione della locazione ed infine il plesso di Via Algeri per inagibilità temporanea, il numero di alunni è disceso sotto i 600".

La Martoglio ha chiesto il mantenimento dell’autonomia scolastica proponendo l’aggregazione dei plessi di via Svizzera e via Calatabiano vicini alla sede

centrale attualmente frequentati dalle famiglie del quartiere nel quale sorge la stessa Martoglio e di poter accogliere nel plesso Leone anche i bambini di scuola primaria del quartiere. Ma, come viene spiegato nell'atto di indirizzo "il plesso di Via Svizzera è già assegnato ad altro Istituto Comprensivo (“Paolo Orsi”) che ha chiesto la conferma dell’assegnazione; l’aggregazione del plesso di Via Calatabiano alla Martoglio comporterebbe per l’Archia la perdita dell’autonomia scolastica; il plesso di Via Calatabiano risulta territorialmente vicino anche ad altri Istituti Comprensivi (Costanzo); il plesso Leone di Via Furnò

è in atto destinato a scuola dell’Infanzia".

Dopo aver analizzato la situazione passata e presente dei due istituti, la giunta ha deciso di proporre alla Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica, il mantenimento dell'autonomia scolastica per entrambi.

Ma nel caso in cui l’amministrazione regionale dovesse invece decidere di sottrarre l’autonomia scolastica all’Istituto comprensivo Martoglio, la giunta propone l’aggregazione del plesso Centrale di Via Monsignor Caracciolo, del plesso Capuana di via Augusta e del plesso Leone di via Furnò al Chindemi; l’aggregazione parziale (sezioni dell’infanzia del Martoglio) del plesso di Via Asbesta all’Istituto comprensivo Archia; oltre al mantenimento per gli altri Istituti comprensivi di Siracusa dell’attuale dimensionamento.