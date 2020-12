Da oggi l'arcivescovo emerito mons. Salvatore Pappalardo è cittadino onorario di Siracusa.

Si è tenuta questa mattina nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio la cerimonia di conferimento del riconoscimento da parte del sindaco, Francesco Italia.

Salvatore Pappalardo è stato a capo della Chiesa siracusana per dodici anni, dal 2008 allo scorso luglio, fino al raggiungimento dei limiti di età e alla nomina del suo successore, mons. Francesco Lomanto.

La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Mons. Pappalardo è arrivata all'amministrazione comunale dal presidente dell'associazione Dracma, Giovanni Di Lorenzo: "Ci ritroviamo oggi a festeggiare una persona di speciale umanità - ha detto nel suo intervento - che, in 12 lunghi anni, ha conquistato il cuore di ogni cittadino siracusano. La data scelta non è stata casuale, visto che ci troviamo nella settimana dei festeggiamenti tradizionalmente dedicati alla nostra Patrona Lucia, ma oggi ricorre anche l’84° compleanno di Sua Santità Papa Francesco".

All'arcivescovo emerito viene riconosciuto di non avere fatto mancare il conforto della fede ai siracusani soprattutto nei momenti più difficili attraverso l'opera della Caritas e di tutte le parrocchie della diocesi.

Su impulso di mons. Pappalardo - è stato ricordato - è nato il Centro Televisivo Diocesano e "ogni siracusano - ha ricordato Di Lorenzo - ha potuto abbracciare Lucia, festeggiare l’anniversario della Lacrimazione della Madonnina ed avere la gioia di seguire la cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo".

In segno di benvenuto, il sindaco ha donato all’arcivescovo Lomanto la riproduzione in argento del cavalluccio di tradizione corinzia utilizzato come simbolo dal museo archeologico “Paolo Orsi”, dov'è custodito,tre alla pergamena che attesta la siracusanità acquisita di mons. Pappalardo.