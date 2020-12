Sortino, consegna mascherine drive through per i residenti

Al via a Sortino la consegna della mascherina direttamente in automobile per evitare ogni forma di contatto.

Sabato 19 e domenica 20 dicembre dalle 9 alle 16 la distribuzione delle mascherine con il nuovo metodo “drive-through”.

Il punto di prelievo scelto dal Comune è il piazzale dell’istituto comprensivo G.M. Columba: “le mascherine, due per ogni persona, sono solo per i residenti - comunicano il sindaco Vincenzo Parlato e l’assessore alla Protezione civile Luciano Gigliuto - saranno ritirate in auto da uno o più componenti della famiglia, muniti di mascherina, che dovranno esibire la tessera sanitaria al momento della consegna, per essere annotati nell’elenco degli aventi diritto fornito dal Comune”.

Le mascherine sono state inviate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, la consegna di sabato e domenica è realizzata grazie alla collaborazione dei volontari di Protezione Civile del Comune di Sortino.