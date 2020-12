Priolo, aggiudicati i lavori di demolizione dell'ex cinema Italia

Aggiudicati in via definitiva i lavori di demolizione dell'ex cinema Italia a Priolo. Gli interventi prenderanno il via ad inizio del nuovo anno.

“Un progetto – ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni – che riveste grande importanza per il paese. L’edificio presenta da anni un forte degrado strutturale e rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza, sia per i problemi igienico- sanitari che si ripercuotono nelle aree circostanti, compreso l’adiacente plesso scolastico, sia per la presenza di amianto che per il pericolo di crolli, visto che non è mai stato manutenzionato”.

“Quella della demolizione dell’ex Cinema Italia – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti – è solo una delle tante opere che prenderanno il via nel 2021. Seguiranno diverse importanti attività, con l’obiettivo di ridare alla città il decoro e la dignità che merita”.